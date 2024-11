Vlahovic al JMedical dopo l'infortunio: quanto può restare fuori

TORNO - La Juve è con il fiato sospeso. Dusan Vlahovic , atterrato a Torino stamattina alle 11 da Belgrado, ha varcato in questi minuti le porte del JMedical per effettuare la visita di controllo dopo l’infortunio accusato ieri sera nei minuti finali di Serbia-Danimarca.

Quanto rischia di star fuori Vlahovic

Il centravanti bianconero è uscito dal campo al minuto 88, accompagnato sotto braccio dai membri dello staff medico della nazionale serba, con una smorfia di dolore e mimando un gesto abbastanza eloquente che lascia presagire un possibile stiramento o una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra. Se le prime impressioni fossero confermate, il numero nove rischierebbe un mese di stop in una fase cruciale della stagione della squadra di Motta, con dieci partite da giocare in meno di un mese e mezzo. Thiago, visto anche l’infortunio prolungato di Milik, non ha un sostituto nel ruolo e sabato contro il Milan a San Siro potrebbe dover adattare Weah o Yildiz come prima punta.