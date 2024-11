Thiago Motta prima di Milan-Juve: "Il nostro Sinner? Nessun paragone". Rivivi la diretta

Alla vigilia della sfida di cartello della tredicesima giornata di Serie A , Milan-Juventus , Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di San Siro, in programma sabato 23 novembre alle ore 18. Rileggi tutte le dichiarazioni del tecnico bianconero su Il Corriere dello Sport - Stadio.

12:00

11:45

11:31

Juve-Milan, chi al posto di Vlahovic?

Chi al posto di Dusan Vlahovic? Yildiz, Weah e l'ipotesi Mbangula falso nove. Motta, in conferenza stampa, non si è scoperto: "Tutti i miei giocatori hanno caratteristiche diverse e questo mi dà alternative e soluzioni diverse, vedremo domani. Vlahovic non farà sicuramente parte del gruppo".

11:26

Termina qui la conferenza di Thiago Motta

Finisce qui la conferenza stampa di Thiago Motta alla vigilia di Milan-Juve.

11:23

Motta in conferenza: "Le fasce sono molto importanti"

Fondamentale il lavoro sulle corsie esterne: "Le fasce sono molto importanti, ma anche noi siamo forti. Sarà importante anche la zona centrale. Dobbiamo portare la partita dalla nostra parte".

11:22

Motta in conferenza stampa: "Io vicino al Milan? Mai"

In estate, prima dell'approdo alla Juve, si era parlato anche di un interessamento del Milan per il profilo di Thiago Motta. L'allenatore smentisce: "Mai stato vicino al Milan".

11:20

Motta in conferenza stampa: "Le parole di Vlahovic? Abbiamo parlato"

Nel corso della sosta per le nazionali, hanno fatto discutere le parole di Dusan Vlahovic dal ritiro della Serbia, a proposito dei suoi compiti difensivi e della sua posizione. Motta fa chiarezza e ribadisce il suo pensiero: "Abbiamo parlato e siamo d'accordo: qui difendiamo e attacchiamo tutti insieme".

11:19

Motta in conferenza stampa: "Ragazzi dalla Next Gen? Solo per merito"

L'emergenza infortuni potrebbe spingere Motta ad attingere nuovamente dalla Next Gen di Brambilla: "Stiamo valutando, ma lo faremo solo per merito, non portare tanto per portare. Dobbiamo fare il bene suo e del club. Solo se merita, in modo che sia di esempio anche per gli altri".

11:17

Motta in conferenza: "Kalulu? Ha sempre voluto venire qui"

Partita da ex per Kalulu, una delle note liete di questo primo terzo di stagione della Juve: "La cosa più importante è che lui ha sempre voluto venire e si è messo subito a disposizione. Sa coprire più posizioni perché è intelligente, disponibile, generoso, a suo modo anche leader. Parla poco ma sempre nel modo giusto, cercando di costruire. È uno di quelli che giocando tante partite riesce a mantenere il livello e non è facile, fisicamente ma soprattutto mentalmente. Lui è capace di farlo".

11:16

Motta in conferenza: "Weah? Mi piace tutto quello che fa"

Evidente la crescita di Timothy Weah sotto la gestione Motta: "In questo momento mi piace tutto quello che fa. Mi piace molto che faccia gol ma è un giocatore interessante perché dà tante alternative. Gioca a destra e sinistra, capisce il momento della squadra e cosa serve alla squadra, è generoso e responsabile".

11:15

Motta in conferenza: "Leao? Milan fortissimo in transizione"

Sull'avversario, Motta aggiunge: "Il Milan è fortissimo in transizione, che sia Leao o un altro attaccante tutti hanno qualità e noi dobbiamo giocare compatti senza dare la profondità. Devi affrontare il tuo avversario diretto ma avere sempre l'aiuto del compagno e della squadra".

11:14

Motta in conferenza: "Il Sinner della Juve? Non mi piace fare paragoni"

Per Motta, non sembra esserci un Sinner nell'organico della Juve: "Non mi piace fare paragoni, non fa bene all'uno e all'altro. Abbiamo tantissimi giocatori forti. Sinner è Sinner, un fenomeno dello sport. Noi dobbiamo continuare a crescere e auguro anche a Sinner di continuare nella sua grande carriera".

11:13

Motta in conferenza stampa: "Il campionato equilibrato fa bene al pubblico"

"Il campionato equilibrato fa bene alle squadre ma anche al pubblico - aggiunge il tecnico della Juve -. Noi dobbiamo continuare così".

11:12

Motta in conferenza: "Gli infortuni fanno parte del gioco"

"Gli infortuni fanno parte del gioco, - continua Motta - adesso è toccato a Dusan. Giocheremo difendendo insieme e attaccando insieme. Il Milan è collettivamente molto forte, con un allenatore preparato. Dovremo portarla dalla nostra parte, dove conviene a noi e non a loro".

11:10

Motta in conferenza: "McKennie e Fagioli in panchina? Gli altri stanno meglio"

McKennie e Fagioli sembrano essere finiti nel dimenticatoio: "Perché gli altri stanno meglio in questo momento, per questo giocano. Ma anche chi parte dalla panchina è importante e si può essere decisivi anche in 15 minuti, non solo nei 90".

11:09

Motta in conferenza: "Tempi di recupero lunghi? Siamo concentrati su domani"

Preoccupano i tempi di recupero di Nico Gonzalez, ma Motta non distoglie lo sguardo dalla gara di domani: "Stanno impiegando il tempo che serve per recuparare al meglio, ognuno in base alle proprie caratteristiche. Siamo concentrati totalmente su domani".

11:08

Motta in conferenza: "Daremo sempre qualcosa in più"

Partita importante, per chi c'è e per chi non può esserci: "Non ho dubbi che daremo qualcosa in più sempre, domani tutti vogliono partecipare ed essere in campo, i privilegiati daranno il massimo, mi spiace molto per chi non ci sarà per infortunio. Abbiamo perso un altro ragazzo, Cabal, e mi spiace moltissimo. Come per Bremer, tutti dovremo dare qualcosa in più per non far notare questa assenza".

11:07

Motta in conferenza: "Ho diverse soluzioni per sostituire Vlahovic"

Tra assenze e soluzioni alternative, Motta non fa drammi: "Tutti i miei giocatori hanno caratteristiche diverse e questo mi dà alternative e soluzioni diverse, vedremo domani. Vlahovic non farà sicuramente parte del gruppo come Bremer, Milik, Nico, Cabal".

11:06

Motta in conferenza: "Vlahovic? Domani sicuro non ci sarà"

"Ancora non so quando torna, domani sicuro non ci sarà", annuncia Motta.

11:05

Motta in conferenza: "Grande voglia e concentrazione"

Com'è andata la sosta, parla Motta: "Quelli rimasti qui sono andati molto bene, hanno fatto allenamento individualizzato e una partita interessante contro l'Under 17. Anche quelli rientrati sono tornati con grande voglia e concentrazione".

11:00

Tutto pronto per la conferenza stampa di Motta

A breve le dichiarazioni di Thiago Motta in conferenza stampa.

10:56

Milan-Juve, a breve Motta in sala stampa

Manca poco al via della conferenza stampa di Thiago Motta, chiamato a presentare Milan-Juve, uno dei due big match della 13a giornata di Serie A.

10:45

10:35

10:25

10:15

10:05

10:00

Il primo Milan-Juve di Thiago Motta

Alle ore 11 la conferenza stampa di Thiago Motta, pronto a presentare la super sfida di San Siro contro il Milan di Paulo Fonseca. Dopo il 4-4 con l'Inter di Inzaghi, il tecnico italo-brasiliano torna al "Meazza" per affrontare i rivali rossoneri.

Continassa - Torino