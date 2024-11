Caro Motta, Vlahovic non è un robot: la verità è che alla Juve manca una punta

Prima di Milan-Juve, stamane Thiago Motta dixit: "Ho fiducia in tutti i miei giocatori, sanno che cosa dobbiamo fare e so che lo faranno, sia in fase difensiva sia offensiva. Siamo tutti d’accordo, è un obbligo e non un’opzione. Se con Dusan c’è stato un confronto? Abbiamo parlato, siamo d’accordo e questa è la cosa importante. Corriamo tutti, attacchiamo tutti insieme e difendiamo tutti insieme. Si va nella stessa direzione. Ho fiducia nei miei giocatori, compreso Vlahovic”. Bene. Anzi, quasi bene. Perché Vlahovic non è un robot; perché fra campionato e Champions League ha già inanellato 16 presenze, 9 gol e, nei due anni e mezzo bianconeri, ha realizzato 50 reti in 117 partite; perché è un dato di fatto che nella Serbia giochi meglio quando affiancato da una seconda punta che non lo costringa a dannarsi, perdendo lucidità sotto porta.