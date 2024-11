Juve, intervento per Cabal: il comunicato sulle sue condizioni e quando può tornare

La Juventus ha comunicato che Juan Cabal si è sottoposto oggi a un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il difensore colombiano ha riportato l'infortunio nel corso degli impegni in nazionale, e priverà Thiago Motta di un altro elemento difensivo, dopo Bremer, per un periodo che va dai sei agli otto mesi. Insomma, la stagione di Cabal, la prima in bianconero, è ormai giunta al termine.