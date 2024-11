Juve, McKennie e Vlahovic : le ultime dall'infermeria in vista dell'Aston Villa

Juve sempre più in emergenza. Alla vigilia della trasferta di Champions League contro l' Aston Villa non arrivano buone notizie. All'allenamento di questa mattina non hanno preso parte sia Dusan Vlahovic sia Weston McKennie .

Thiago Motta-Juve: emergenza infortuni

Vlahovic e McKennie sono alle prese con problemi di natura fisica. L'attaccante serbo e il centrocampista americano sono in forte dubbio per la partita di domani (ore 21) in Inghilterra, valida per la quinta giornata della fase campionato. Altri grattacapi per Thiago Motta, che ha finora dovuto rinuciare, tra gli altri, a Bremer e Cabal: entrambi costretti a sottoporsi a intervento chirurgico.