Weah fermato in aeroporto con la Juve: ecco cos'è successo

INVIATO A BIRMINGHAM - In Inghilterra, soprattutto dopo la Brexit, i controlli d'ingresso alla dogana sono piuttosto approfonditi per i cittadini che non vengono dall'Unione Europea. Se ne è accorta martedì pomeriggio la Juventus, sbarcata a Birmingham per la sfida di Champions League contro l'Aston Villa. Prima a bordo dell'aereo e poi in aeroporto, è stata costretta a trascorrere circa un'ora e mezza per sbrigare tutte le formalità di accesso per i giocatori.