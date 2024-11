Aston Villa-Juve 0-0: gli highlights del match di Champions

La Juve pareggia 0-0 in casa dell'Aston Villa in questa quinta giornata di Champions League e con il punto ottenuto sale a 8 totali che valgono il 19esimo posto nella classifica unica. In una partita con poche emozioni, la squadra di Unay Emery si affaccia spesso dalle parti di Di Gregorio, colpendo anche una traversa, ma è quella di Motta che va più vicina al vantaggio con un Dibu Martinez che si supera su Conceicao a botta sicura. Nei minuti di recupero finali segna la squadra di casa con Morgan Rogers, ma il gol viene annullato per un fallo sul portiere bianconero. Tra le proteste degli inglesi, la Juve torna a Torino con un punto non scontato.