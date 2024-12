"Juve, Delap nel mirino se va via Vlahovic"

La Juventus ha messo nel mirino Liam Delap. Questa l'indiscrezione pubblicata dal Sunday Mirror. Cristiano Giuntoli, secondo quanto riportato dal giornale inglese, avrebbe puntato l'attaccante dell' Ipswich nell'eventualità in cui Dusan Vlahovic dovesse lasciare il club in estate.

Delap il possibile sostituto se Vlahovic dovesse salutare

Il contratto di Dusan Vlahovic con la Juventus è in scadenza a giugno 2026. Nell'eventualità in cui il club bianconero dovesse decidere di separarsi con l'attaccante serbo, Liam Delap potrebbe essere il possibile sostituto. Arrivato all'Ipswich in estate dal Manchester City, il classe 2003 finora in Premier League ha totalizzato 13 presenze, mettendo a segno 6 gol e servendo 1 assist.