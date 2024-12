Thiago Motta deluso: "Non possiamo far finta di niente"

LECCE - È un Thiago Motta deluso quello che si presenta ai microfoni per commentare il pareggio della Juventus sul campo del Lecce . Il tecnico bianconero questa volta non è tenero, né protettivo nei confronti dei suoi, invitati a riprendere in fretta la marcia di inizio campionato: "Abbiamo fatto bene nel primo tempo, meno bene nel secondo. Ho un gruppo di ragazzi intelligenti, che sanno quando fanno le cose giuste e quando invece non le fanno. Ora dobbiamo digerire questo pareggio e andare avanti sulla nostra strada, capendo e imparando in fretta, per cercare di dare continuità a quelle cose che abbiamo fatto bene".

"Non abbiamo gestito bene i momenti"

In particolare, Motta sottolinea un aspetto che non gli è piaciuto: "Siamo andati in vantaggio e non siamo riusciti a sfruttarlo. Potevamo gestirlo meglio, come abbiamo fatto altre volte. Nel primo tempo abbiamo commesso pochi errori, ma nella ripresa la squadra non ha saputo leggere i momenti. Non possiamo fare finta che non sia successo nulla, dobbiamo essere consapevoli che certe situazioni vanno gestite diversamente”.