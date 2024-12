Bremer: "Il peggio è passato, ma mi manca la Juve. Ogni tanto la sogno..."

Bremer: "Chiederò una cosa a Chiellini sull'infortunio"

"Ho parlato tanto con Chiellini e gli chiederò come ha fatto a tornare ai suoi livelli dopo l'infortunio - ha proseguito il centrale brasiliano - Mi manca esserci. Ogni tanto sogno di notte questa maglia speciale che indosso, è un'emozione unica perché il club ha vinto tutto ed è la squadra più forte in Italia. Adesso, anche se sono indisponibile, mando sempre un messaggio di sostegno ai miei compagni sul gruppo WhatsApp, anche quando faccio le terapie. Io non ho paura, faccio anche un lavoro mentale per essere tranquillo".