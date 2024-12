Thiago Motta: "Vlahovic c'è". Rivivi la conferenza stampa prima di Juve-Bologna

TORINO - Domani, alle ore 18, va in scena Juve-Bologna . Una partita speciale per Thiago Motta , allenatore bianconero che l'anno scorso allenava la squadra emiliana con ottimi risultati. Nonostante l'emergenza, il tecnico vuole i tre punti per tornare nel giro della Champions e quindi migliorare la classifica . Rivivi la conferenza stampa da Vinovo...

14:13

14:02

Juve-Bologna, la probabile

Thiago Motta potrebbe puntare sul 4-2-3-1 con Di Gregorio in porta; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso in difesa; Locatelli, Thuram in mediana; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz sulla trequarti; Vlahovic in attacco. Da capire se Savona partirà titolare o no.

13:52

13:43

13:32

13:22

La conferenza di Thiago Motta è finita

E' terminato l'intervento dell'allenatore della Juve, che ha confermato di aver a disposizione Vlahovic per la sfida contro il Bologna.

13:20

Problema gol

"Veniamo da alcune partite in cui non abbiamo vinto, per quanto riguarda le prestazioni siamo andati bene in alcuni momenti mentre altri sono da migliorare. L'esigenza è migliorare, ma non basandoci su una sola fase di gioco. Deve funzionare tutto, oggi la nostra fase offensiva è una responsabilità di tutti, a partire dal nostro portiere".

13:18

I tempi di recupero di Nico Gonzalez e gli altri

“I tempi di recupero di Nico, McKennie e Douglas Luiz? Speriamo il più presto possibile. Domani non ci saranno, vediamo nelle prossime partite".

13:18

Motta sul Mondiale per club

“Manca tantissimo. Quando arriverà saremo pronti e daremo il massimo per competere contro gli avversari e per avere il risultato dalla nostra parte”.

13:16

Focus sugli infortuni

"Non credo alla fortuna e neanche alla sfortuna. Sugli infortuni ho una mia idea, ma bisogna guardare avanti. Certe cose non le posso controllare".

13:15

Motta sulla continuità

"La continuità di Locatelli e Kalulu? Tutti aiutano, i giocatori costanti aiutano durante la partita ma ci sono durante la settimana giocatori che non giocano ma aiutano la squadra nella concorrenza, il livello di allenamento si alza. E sono contento di tutti loro perché si stanno impegnando al massimo, come è giusto che sia per avere l'opportunità di giocare".

13:13

Anche Savona e Adzic convocati

"Domani rientrano anche Adzic e Savona, siamo contenti del loro ritorno".

13:13

Motta e il passato al Bologna

"A Bologna ho passato due anni bellissimi a livello umano e sportivo. Non ho altro da aggiungere".

13:11

Motta e la lista degli indisponibili

"Non saranno disponibili Bremer, Gonzalez, Milik, Douglas Luiz, Cabal e McKennie, tutti gli altri sono disponibili".

13:10

La Juve e lo scudetto

“Se mi dà fastidio che la Juve non venga citata per lo scudetto? Noi siamo concentrati sulla partita, prepararsi al meglio ed essere esigenti verso noi stessi per migliorare e fare la prestazione che vogliamo. Rispettiamo le opinioni degli esperti"

13:09

Motta: "Vlahovic disponibile"

"Vlahovic farà parte del gruppo. Sono contento del suo rientro".

13:08

Sulla panchina della Juve

“C’è sempre la responsabilità, me la prendo tutti i giorni. Sono un privilegiato a essere l'allenatore della Juve”.

13:06

Motta: "Per Buffon grande stima"

"Le parole di Buffon? Le prendo con grande stima perché abbiamo condiviso tante avventure. Lo ringrazio e lo ringrazierò sempre. Parla sempre per il bene della Juve. E’ una persona che vuole bene alla Juve. Tutte le parole sono per il bene del club. In campo abbiamo dei leader, altri vanno d’accordo e insieme ai nostri leader. Domani vogliamo fare la nostra partita e limitare i punti di forza degli avversari per centrare il risultato che abbiamo in testa”.

13:02

La sfida al Bologna

“Il Bologna sta molto bene, metterà tanta intensità durante la partita”.

13:02

Motta sui tifosi della Juve

"Voglio ringraziare un’altra volta i tifosi per il sold out di domani. L’importante è quello che faremo noi in campo, insieme ai nostri tifosi possiamo fare una grande prestazione".

13:00

12:57

Juve, le ultime: recupera Vlahovic

Vlahovic e Adzic sembrano a disposizione. Out Savona, McKennie, Nico Gonzalez e Douglas Luiz. C'è attesa per la parole di Motta che dovrebbe confermare il ritorno dell'attaccante.

12:53

Juve, nuovo sponsor

Juve e Tim, intanto, hanno siglato una partnership biennale: l’accordo prevede la presenza del logo Tim come “sleeve sponsor” sulle maglie della prima squadra femminile e della U20 maschile, oltre alla visibilità in occasione delle partite disputate all’Allianz Stadium dalla prima squadra maschile.

12:50

Juve-Bologna, c'è il sold out

La squadra di Motta potrà contare sul pubblico di Torino: lo stadio è tutto esaurito. Anche per la sfida contro il Manchester City si registrerà il sold out all'Allianz.

12:44

Juve, il calendario

Fattore Stadium. Il calendario non dà tregua alla Juve che, da qui a fine dicembre, sarà impegnata su tre fronti - campionato, Champions e Coppa Italia - ma i bianconeri avranno un potenziale alleato in più: l’Allianz. Dopo tre trasferte consecutive (Milan, Aston Villa e Lecce) senza particolari soddisfazioni (tre pareggi), la squadra di Thiago Motta disputerà quattro gare di fila in casa: si parte domani con il Bologna, per proseguire con il Manchester City mercoledì prossimo, Venezia sabato prossimo e Cagliari, per gli ottavi di Coppa Italia, martedì 17. E a queste si aggiungerà anche l’ultimo impegno dell’anno, con la Fiorentina, il 29 dicembre.

12:40

12:32

Juve, la striscia positiva

La squadra di Motta non ha mai perso in campionato: il ruolino di marcia dice 6 vittorie, 8 pareggi e 0 sconfitte.

12:22

12:13

12:06

Motta, l'orario della conferenza prima di Juve-Bologna

L'allenatore bianconero inizierà la conferenza stampa alle ore 13.

12:00

