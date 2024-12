Del Piero e la previsione sullo scudetto: "Spero la Juve ma..."

Del Piero è tornato allo Stadium , stavolta però come opinionista di CBS Sports Golazo per la sfida della Juve contro il Bologna . I giornalisti statunitensi ne hanno approfittato per chiedere alla leggenda dei bianconeri il suo parere sulla lotta serrata per lo scudetto .

Del Piero, la previsione sullo scudetto

Queste le sue parole in diretta tv: "Chi vince? È la domanda più difficile d'Europa. Stiamo vedendo la miglior lotta-Scudetto in circolazione con tante squadre in corsa. Voi sapete dove va il mio cuore, per rimanere in tema con il posto in cui ci troviamo (lo Juventus Stadium, ndr). Ma a essere onesti, l'Atalanta arriva da 9 vittorie consecutive, ora affronterà il Real Madrid ed ha una occasione per fare uno step ancora più in alto".