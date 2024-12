Danilo e la bufera Vlahovic-tifosi: “Si va sempre sotto la curva. Importante il rispetto”

Quarto pari consecutivo per la Juventus: le reazioni dei social

Danilo sulla discussione tra Vlahovic e i tifosi

Sull'episodio è poi intervenuto in diretta tv il capitano Danilo: "Non so perché Vlahovic si sia arrabbiato così. Bisogna capire che siamo esseri umani - ha detto il brasiliano ai microfoni di 'Sky Sport' -. È giusto che i nostri tifosi siano frustrati ed esprimano quello che sentono, l'importante è che ci sia sempre rispetto da parte loro e da parte di noi calciatori. . La cosa più importante al momento non è parlare degli episodi, ma compattare l'ambiente e fare meglio ogni giorno per il bene della squadra".

Il capitano della Juve e il saluto sotto alla curva

E all'ex juventino Giancarlo Marocchi che gli ha chiesto se sia opportuno per i calciatori andare sotto la curva per farsi insultare dopo un risultato deludente, Danilo ha risposto così: "Ci sono dinamiche che vanno sempre rispettate qui alla Juventus. Quando si vince e quando si perde, bisogna sempre andare a salutare i tifosi. Finché sarò qui si farà così, quando ci sarà un altro capitano magari cambieranno le cose". Ma in bianconero il difensore vuole restare ancora: "Io via a gennaio? Solo se la Juve non mi vuole più. Non ho mai detto che volevo andare via e non ho chiesto la risoluzione, il mio legame con il club va oltre il minutaggio e sarò sempre a disposizione per il mister e per aiutare la squadra e i ragazzi. Sono qua per questo".