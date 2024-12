Vlahovic, messaggio sui social ai tifosi della Juve dopo il litigio allo Stadium

Nonostante la vittoria contro il Manchester City in Champions League, il periodo in casa Juventus non è dei migliori, specialmente dopo l'ennesimo pareggio in campionato contro il Venezia. Tanti i fischi allo Stadium dopo il rigore del pareggio segnato da Vlahovic e la fine della partita. Proprio l'attaccante è stato tra i più bersagliati dalla curva bianconera.