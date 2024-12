Vlahovic, minacce da un tifoso: il retroscena della lite. La Juve esamina le immagini tv

TORINO (dall’inviato) - L’invito all’unione di Thiago è stato raccolto ieri mattina da Dusan Vlahovic . Un opportuno intervento del centravanti serbo per tendere la mano , attraverso i social , al popolo bianconero. Non erano in discussione i fischi piovuti sulla Juve dopo il pareggio allo Stadium con il Venezia. La crisi di risultati, dieci pareggi in campionato (quarto di fila, sesto in casa), è evidente. Non c’è da stupirsi. «Capisco il rammarico per gli ultimi risultati e avete tutti il diritto di manifestarlo, vi ho sempre rispettati dando tutto per la maglia e vi ringrazio per il supporto che ci date quotidianamente. Ora è importante continuare a sostenere la squadra e ripartire uniti tutti insieme».

Vlahovic e le minacce subite

Nel non detto di Vlahovic c’è il diverbio con gli ultras bianconero, anzi l’ultras, perché con uno solo ha litigato e discusso, alla fine della partita. Un video circolava ieri sui social e testimonia l’accaduto. Ieri mattina alla Continassa, Dusan ha ricostruito l’episodio e ne ha parlato con la società. Stava reagendo con energia agli insulti. Quel tifoso non lo stava soltanto offendendo. Lo avrebbe anche minacciato, così ha spiegato. Si parla di minacce pesanti. Vlahovic, a quel punto, ha risposto e si è fatto sentire, visibilmente scosso (e irritato) prima di rientrare negli spogliatoi. Certo non era andato sotto la curva per discutere. Diversi compagni lo hanno calmato e invitato a lasciar perdere. Anche la società bianconera ieri ha cercato di abbassare i toni imboccando il sentiero della diplomazia. Non è questo il momento per creare fratture o alzare il livello di tensione intorno alla squadra. La consapevolezza del momento e i risultati invitano alla prudenza. Tuttavia verranno esaminate le immagini e non bisogna dare niente per scontato. Le telecamere dello Stadium consentono di identificare qualsiasi persona che si renda responsabile di comportamenti non idonei e di segnalarlo alle autorità.

La Juve cerca le immagini dell’episodio

Nell’aprile 2023, dopo gli ululati razzisti nei confronti di Romelu Lukaku, all’epoca centravanti dell’Inter, scattarono 171 Daspo nei confronti degli ultras bianconeri, espulsi dallo Stadium. In questo caso bisognerebbe identificare il soggetto e far scattare una denuncia per minacce. È possibile, non sicuro, potrebbe anche chiudersi così. Sono in corso valutazioni, nessuno si è sbilanciato alla Continassa. Ci vuole l’intenzione del giocatore (o della società) per procedere, servirebbero le testimonianze e manca l’audio, sono state minacce verbali. L’episodio potrebbe anche essere archiviato, altrimenti verrebbe ingigantito. Vlahovic si è spiegato, ha chiarito che non intendeva discutere o ribellarsi ai fischi, si stava soltanto difendendo da una persona.

Vlahovic, un nuovo inizio

Il paradosso è che Dusan sia finito al centro di un caso nella notte in cui aveva garantito una delle sue migliori prestazioni dal punto di vista della partecipazione alla manovra. Il gol ma non solo: 3 tiri, 1 occasione creata, 46 tocchi di palla, 30 passaggi. Più volte è venuto fuori a dialogare con i centrocampisti e ha giocato allontanandosi dal cuore dell’area di rigore. Potrebbe essere un nuovo inizio per Dusan, più vicino alle richieste di Thiago.