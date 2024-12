Juve, Vlahovic ringrazia i tifosi dopo la pace fatta: la storia su Instagram

"Grazie a tutti i tifosi per il supporto". Così Dusan Vlahovic su Instagram. L'attaccante serbo ha realizzato il gol che ha sbloccato la sfida tra Juve e il Cagliari, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, giocata ieri sera all'Allianz Stadium e terminata con il risultato finale di 4-0 in favore dei bianconeri.