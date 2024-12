Nico Gonzalez show alla festa di Natale Juve: la battuta di Giuntoli fa ridere tutti

Durante la festa di Natale della Juventus, Nico Gonzalez ha mostrato a tutti una sua dote fuori dal campo: il canto. L’argentino, con grande entusiasmo, è salito sul palco e poi su una sedia per esibirsi in una canzone. Cristiano Giuntoli su è anche lasciata andare a una battuta: "Non è che si fa male?".