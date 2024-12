Vlahovic furioso in panchina dopo il cambio: lancia a terra il parastinchi

MONZA - Dusan Vlahovic, sostituito da Thiago Motta all'85' della sfida tra Monza e Juventus , è stato protagonista di una reazione furiosa. Dopo essere stato richiamato e sostituito da Mbangula, il centravanti bianconero si è seduto in panchina e, visibilmente nervoso, ha lanciato il parastinchi a terra.

Vlahovic, nervosismo in panchina

Con chi ce l'aveva Vlahovic? Con se stesso, non contento della prestazione in campo, o con l'allenatore che lo aveva richiamato? Secondo la ricostruzione effettuata da Sky, l'attaccante della Juventus era molto nervoso anche perché, proprio prima del cambio riteneva che ci fosse stato un fallo su di lui in area di rigore, sul quale l'arbitro Massa aveva sorvolato.