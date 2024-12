Thiago Motta, Juve-Fiorentina e il mercato: "Danilo? Disponibile, poi vedremo"

Thiago Motta ha presentato in conferenza stampa Juve-Fiorentina , gara valida per la diciottesima giornata di Serie A : "È una partita importante contro una squadra forte. La Fiorentina viene da due risultati non positivi, ma erano reduci da una serie positiva. I nostri giocatori stanno bene. Abbiamo potuto recuperare alcuni calciatori. Douglas Luiz si è allenato in gruppo, Nico Gonzalez sarà disponibile domani. Koopmeiners sta bene e verrà con noi. Siamo concentrati, vogliamo fare una partita giusta".

La Fiorentina e la sfida da ex di Nico Gonzalez

Sulla Fiorentina, Thiago Motta ha commentato: "Hanno un ottimo allenatore, molto preparato e che ha già dimostrato di sapere fare bene. Ha fatto bene al Monza, ha iniziato bene alla Fiorentina. La Fiorentina ha giocatori di qualità che sanno giocare bene a calcio, soprattutto se hanno spazi a disposizione. Sono molto pericolosi in contropiede. Per questo dovremo fare una gara giusta, attenta, cercando di imporre il nostro gioco e di evitare le loro transizioni".

Sarà una partita speciale, la prima da ex contro la Viola, per Nico Gonzalez: "Nel calcio tutti vogliono vincere e nessuno entra in campo per perdere. Quella con la Fiorentina è una gara sentita dai nostri tifosi e lo sappiamo. Nico ha fatto due giorni di lavoro differenziato perché era leggermente affaticato e abbiamo preferito non rischiare. Oggi però l'ho visto bene, ma non vi dico se giocherà domani dall'inizio. Non lo sanno nemmeno i giocatori".

Thiago Motta su Danilo e il mercato Juve

Capitolo Danilo: "Danilo è disponibile e come gli altri pensa alla gara con la Fiorentina. Poi vedremo. Si aprirà il mercato a gennaio e andrà gestito nel modo giusto. La concentrazione ora è tutta sulla gara con la Fiorentina perché ci giochiamo tre punti importanti in campionato".

Sul calciomercato: "Voglio solo fare una grande gara domani. Tutto il resto arriverà. Con la società siamo in sintonia e pensiamo solo al bene della squadra. Se possiamo migliorare la squadra, si farà. Ora però siamo concentrati sulla prossima partita. Vogliamo fare una grande prestazione con la Fiorentina".

Thiago Motta su Vlahovic

Chiusura su Vlahovic: "Deve continuare a lavorare come sta facendo. La cosa più importante è la continuità. Serve a lui e alla squadra. Le squadre di alto livello fanno bene per tanto tempo. Lo stesso vale per i giocatori. Dusan lavora bene tutti i giorni e se continua così ha grandi probabilità di crescita".