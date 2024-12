Juve-Fiorentina, cori razzisti contro Vlahovic: partita sospesa, la ricostruzione

Juve-Fiorentina, partita sospesa per cori razzisti contro Vlahovic

L'attaccante della Juventus ha subito segnalato l'accaduto all'arbitro che ha sospeso la partita per qualche minuto. Richiamando le squadre a centrocampo, si legge il labiale di Mariani che dice "Noi ci fermiamo qui". Il capitano della Fiorentina Ranieri è andato a chiedere spiegazioni per poi aspettare che la partita ricominciasse. L'arbitro ha chiesto che venisse diffuso in tutto lo stadio il messaggio contro la discriminazione razziale. Prima che ricominciasse è andato a parlare con i due allenatori, Motta e Palladino, e con Vlahovic, per poi far ripartire la gara.