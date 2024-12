Thuram sulle esultanze in Juve-Fiorentina: "Ho imitato due attaccanti"

Khéphren Thuram è intervenuto in diretta su Dazn al termine di Juve-Fiorentina 2-2 . Luca Toni ha chiesto di lumi sulle esultanze. Thuram ha spiegato: “Le mie esultanze? Non ne ho una perché non sono abituato a fare gol. Al primo gol ho esultato come mio fratello Marcus , ho esultato come lui. La seconda è ispirata a Tevez , in un video ho visto che una volta ha esultato così dopo un gol alla Fiorentina. Mi è venuto in testa e ho fatto così”.

CitatolL'autogol di Lilian Thuram contro la Fiorentina: siparietto in diretta tv

Primo gol in Serie A contro la Fiorentina così come era capitato a suo fratello Marcus, mentre suo padre Lilian ha realizzato il suo primo autogol in Serie A contro la Viola. Quando Diletta Leotta lo ha fatto notare a Thuram, ironicamente ha chiuso gli occhi e ha finto di nascondersi sotto la telecamera: “Non lo sapevo, ma in fin dei conti lui non sa fare gol, quindi è normale che abbia fatto un autogol”.

Thuram: "Dobbiamo tenere meglio il pallone quando siamo avanti"

In chisura, Thuram ha detto la sua su cosa manca alla Juve per vincere gli scontri diretti: “Dobbiamo tenere meglio il pallone quando siamo davanti nel risultato. Giocare con personalità e fiducia perché abbiamo giocatori per fare questo. Non dimentichiamo che siamo una squadra giovane e dobbiamo sempre apprendere. Queste partite aiutano a crescere”.