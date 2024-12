Danilo, messaggio criptico sui social alla Juve: "Reset"

Danilo non verrà convocato dalla Juventus per la semifinale di Supercoppa Italiana, in programma il 3 gennaio in Arabia Saudita contro il Milan. L'addio del brasiliano, capitano bianconero, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2025, pare sempre più vicino. Lui, intanto, sui social ha voluto lanciare un messaggio criptico alla Juve.