Crisi Juve, tra i tifosi e Thiago Motta è già finita

TORINO - Bufera Thiago. Il crollo in Supercoppa è stato un colpo durissimo, «una sconfitta importante», per stessa ammissione del tecnico, che ha scatenato la rabbia dei tifosi. La luna di miele è già finita? Sembra proprio di sì, visto che sui social impazza l’hashtag #MottaOut. I pareggi in serie in campionato che hanno fatto evaporare i sogni scudetto e l’ennesima rimonta subita, stavolta dal Milan, che è costata la possibilità di giocarsi il primo titolo stagionale contro l’Inter, hanno fatto esaurire la pazienza del popolo bianconero. Che inizialmente ha dato ampio credito al nuovo allenatore, accompagnando con passione e speranza il nuovo progetto nato in estate anche grazie a un mercato pirotecnico. C’era infatti la speranza diffusa di tornare al vertice e di ritrovare, oltre ai risultati, anche un gioco offensivo e moderno. All’alba della stagione, sembrava che la strada intrapresa fosse quella giusta, con le prime vittorie rotonde e convincenti, capaci anche di catturare l’occhio dal punto estetico. A conti fatti, è stata una breve illusione perché la Juve invece di evolvere ha innestato la retromarcia. Al posto dei progressi e dell’attesa evoluzione è arrivata una preoccupante involuzione. Certo, gli infortuni sono stati un fattore innegabile che ha pesato enormemente: tutto è iniziato a Lipsia quando, in una notte, la Signora ha perso per il resto della stagione Bremer e per oltre due mesi Nico Gonzalez, vale a dire il leader della difesa e uno degli acquisti top del mercato estivo. Da lì sono arrivati problemi in serie che hanno costretto Thiago a rinunciare per settimane a sei-sette giocatori, con punte di otto-nove contro Milan, Aston Villa e Lecce. Troppo, evidentemente, per qualsiasi squadra. Troppo per un gruppo giovane, che sta seguendo un percorso nuovo, con una filosofia completamente diversa rispetto al passato.