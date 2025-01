Mercato Juve, c’è la svolta: scelto il nuovo attaccante

TORINO - Randal Kolo Muani o Joshua Zirzkee? La Juventus sfoglia la margherita, prende tempo e ragiona su quella che può essere la scelta per il centravanti. In questo momento, inaspettatamente, il francese è in lieve vantaggio sull'olandese, per una questione di motivi interni allo spogliatoio, ma anche di opportunità. Per capire la diversità delle situazioni bisogna partire dal minutaggio: Luis Enrique ha concesso solamente 453 minuti in quattordici occasioni al proprio attaccante, senza convocarlo nelle ultime quattro partite dopo uno strappo avvenuto a metà dicembre. Insomma, il Paris Saint Germain sa che è difficile ricucire fra le parti, soprattutto con chi è titolare nella Francia ma non nel club.

L’operazione sarebbe quindi agevolata anche dalla stessa società parigina che, dopo averlo pagato 95 milioni un anno e mezzo fa, vede completamente depauperato il proprio investimento. L'apertura a un prestito secco c'è, probabilmente potrebbe anche esserci un aiuto sullo stipendio (che per sei mesi è di 8 milioni lordi, quindi altissimo) e nessuna preclusione su quello che poi potrebbe succedere a giugno. Perché è evidente che se dovesse rimanere l'allenatore spagnolo, ecco che Kolo Muani dovrà trovarsi necessariamente un'altra destinazione. Invece la Juventus avrebbe le mani libere, ora aggiungerebbe comunque un grande centravanti che può giocare anche con Vlahovic - perché ha caratteristiche differenti - e soprattutto non si andrebbe a invischiare in un'operazione di dimensioni (e costi) elefantiaci come quella di Zirkzee. C'è anche un equilibrio da preservare, perché Vlahovic è a diciotto mesi dalla scadenza e rappresenta un asset fondamentale, metterlo in diretta concorrenza con l'ex pupillo di Thiago Motta potrebbe non essere l'idea migliore, mentre per il transalpino c'è una data fissata al 30 giugno del 2025, cioè quando tornerà a Parigi, a meno che non scoppi l'amore reciproco. In quel caso, come per altri, ci sarà il tempo per trattarne un suo ritorno.