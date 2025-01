Emergenza Juve, solo 18 convocati: la lista di Thiago Motta per il derby

Prosegue l'emergenza infortuni in casa Juve : per il derby contro il Torino, Thiago Motta avrà a disposizione 18 giocatori, di cui solo 15 di movimento .

Juve, crisi infortuni: solo 15 giocatori di movimento per il derby

Come annunciato in conferenza stampa dall'allenatore, rimangono fuori Vlahovic e Conceicao. Out anche Danilo che rimane fuori rosa in attesa degli sviluppi di calciomercato. Fuori anche Locatelli per squalifica, oltre ai lungodegenti Milik, Bremer e Cabal. Ecco la lista completa:

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio;

Difensori: Gatti, Kalulu, Cambiaso, Savona, Rouhi;

Centrocampisti: Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Adzic, Thuram, Fagioli;

Attaccanti: Yildiz, Gonzalez, Weah, Mbangula.