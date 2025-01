Juve, il rammarico di Thiago Motta: "Secondo tempo dominato, il pari non ci soddisfa"

TORINO - È un Thiago Motta visibilmente deluso quello che commenta, ai microfoni di Dazn, l' 1-1 della Juve nel derby della Mole contro il Torino . I bianconeri centrano così il 12esimo pareggio in campionato e restano a -3 dal quarto posto, occupato dalla Lazio : "Abbiamo giocato bene all'inizio, siamo andati in vantaggio e ci siamo abbassati molto. Non abbiamo subito tante occasioni avversarie. Sul gol potevamo essere più aggressivi, gli abbiamo permesso di arrivare lì e poi Vlasic ha fatto un bel gol. Dovevamo accorciare gli spazi prima. Nel secondo tempo abbiamo dominato, abbiamo avuto occasioni e non le abbiamo concluse. Ecco perché è arrivato questo pareggio".

Juve, Thiago Motta: "Troppi pareggi? Siamo giovani"

"Cosa ho detto ai giocatori negli spogliatoi? Di andare in avanti e infatti nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. I tanti pareggi? Sì, sono troppi, ma abbiamo una squadra giovane e ci vorrà tempo. Ora pensiamo subito all'Atalanta", sottolinea Thiago Motta che poi elogia la prestazione di Douglas Luiz: "Ha fatto un'ottima prestazione, sono contento. Ho bisogno di più giocatori possibile". Capitolo Cambiaso: "Dall'infortunio ha avuto tanti problemi, sta prendendo ancora antinfiammatori. Spero che stia meglio".

Juve, Thiago Motta: "Noi in crisi? No ma siamo insoddisfatti"

Il tecnico bianconero ha poi analizzato il pari nel derby in conferenza stampa: "Juve in crisi? Troppi pareggi, ma solo due sconfitte: non siamo soddisfatti, vogliamo vincere di più. Oggi esiste solo il lavoro per arrivare alle vittorie, le situazioni affrontate con gli infortuni non sono mai state un alibi. C'erano tante assenze oggi come in passato, la rosa è giovane: alla fine, devo ringraziare i ragazzi perché stanno facendo uno sforzo enorme. Giochiamo ogni tre giorni con queste situazioni, bisogna gestirle bene". Sull'episodio dell'espulsione nel secondo tempo, Motta spiega: "Cosa è successo con Vanoli? Ho parlato con l'arbitro: con il Bologna in conferenza ho detto che meritavo l'espulsione perché non dovevo protestare, oggi rispetto la decisione ma non era meritata. iIl resto rimane in campo".

Juve, Thiago Motta: "Vi dico come stanno Vlahovic e Conceicao"

Motta parla anche di Teun Koopmeiners, in ombra contro i granata di Vanoli: "Lo vedo sempre bene", afferma l'ex tecnico del Bologna. "Siamo abituati a paragonare situazioni che non sono uguali, quando lui sta bene la squadra sta bene e viceversa". Ora la Juve è attesa dalla trasferta di Bergamo contro l'Atalanta: con o senza Vlahovic e Conceicao? Motta risponde così: "Non lo so. Ieri e oggi hanno provato ad allenarsi, ma non erano nelle condizioni per stare con la squadra oggi. Vedremo se riusciamo a recuperarne uno o due, oppure nessuno: ci sono pochi giorni, speriamo di recuperare anche altri giocatori per gestire le tante gare".