La frase di Thiago Motta sulla rissa nel derby con Vanoli, poi arriva la dura replica. Cosa rischiano adesso

Per Vanoli «è il bello del calcio», per Motta «sono cose di campo». Banalizzare l'episodio, però, non lo rende certamente meno grave: durante il derby, i due allenatori sono finiti alle mani e adesso potrebbero essere sanzionati con una squalifica di un paio di turni . Prima sono volate parole grosse, poi anche degli spintoni.

La versione di Thiago Motta e Vanoli sulla rissa a bordocampo

Thiago si è sentito vittima della situazione: sostiene di essersi solo lamentato della reazione, a suo dire esagerata, della panchina granata su un episodio (il contatto pulito tra Savona e Karamoh); avvicinandosi all'area tecnica avversaria, però, ha fatto scattare il collega. «Sono sanguigno e so che devo migliorare - ha ammesso Vanoli - ma se devo difendere la mia squadra vado in prima linea. Sempre». Thiago aveva parlato ai giornalisti pochi minuti prima, preferendo non approfondire l'episodio. Si è limitato a dire che «se l'espulsione per proteste contro il Bologna era giusta, e l'ho ammesso subito, questa nei miei confronti non lo è stata. Non aggiungo altro».