Fagioli sotto accusa dopo Toro-Juve, la replica social: "Inutile creare polemiche"

TORINO - Finito sotto accusa dopo il derby pareggiato con il Torino, Nicolò Fagioli si difende sui social. Il centrocampista della Juventus, rimasto in panchina durante il match, secondo alcuni tifosi su TikTok si sarebbe rifiutato di svolgere il lavoro di scarico a fine partita, alla luce di alcune immagini circolate sui social, evidentemente incomplete. Fagioli stesso ha smentito questa ricostruzione, con un post su X: "Inutile creare polemiche dove non esistono - scrive il giocatore della Juve - escono video dove scrivono che mi sono rifiutato di correre a fine partita. Informatevi bene prima di scrivere cose non vere . A fine partita sono andato a prendere guanti e capellino per poi uscire e fare la corsa con i miei compagni, per poi infine andare a regalare la maglia e i pantaloncini ai nostri tifosi presenti allo stadio".