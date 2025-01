Thiago Motta: "Arrabbiati dopo il derby. Conceicao out, Vlahovic da valutare"

Alla vigilia del recupero con l' Atalanta di Gasperini, in programma domani alle ore 20:45 al "Gewiss Stadium" di Bergamo, Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa per presentare il prossimo impegno della Juve , reduce dal pareggio nel derby con il Torino di Vanoli. In dubbio Vlahovic , Conceicao non ce la fa.

Motta prima di Atalanta-Juve: "Arrabbiati per non aver vinto il derby"

Dall'amarezza per il dodicesimo pareggio in campionato, maturato nel derby con il Toro, alle difficoltà del momento in casa Juve. Thiago Motta non fa drammi e guarda con ottimismo al futuro, nonostante la recente delusione: "Il gruppo sta recuperando dal derby, importante recuperare sia fisicamente che mentalmente. Siamo arrabbiati perché non abbiamo vinto - ha ammesso - ma già concentrati sulla prossima partita con una squadra che sta bene e andremo ad affrontare al nostro massimo. Crisi? Siamo i primi ad essere arrabbiati quando non si vince. Nell'ultima partita abbiamo giocato meglio dell'avversario, abbiamo creato delle occasioni per tornare in vantaggio ma non siamo stati bravi. Non siamo contenti, ma positivi perché siamo convinti che il lavoro è quello giusto e che lo stiamo facendo bene".

Motta su Gasperini: "Si è evoluto, grandissimo allenatore"

Da allievo ad avversario. Thiago Motta non dimentica uno dei suoi "maestri", Gian Piero Gasperini, oggi alla guida di un'Atalanta che insegue il sogno Scudetto: "Si è evoluto sicuramente, ma già prima era un grandissimo allenatore - ha sottolineato l'italo-brasiliano -. Ricordo un allenatore molto esigente, che voleva andare sempre in attacco, voleva vedere squadre che giocavano bene ed è così ancora oggi. L'Atalanta è una squadra che attacca con tanti uomini, cambiano qualcosa con i tre attaccanti, ma dipende anche dall'avversaria. Gasperini è uno dei grandi allenatori del nostro campionato".