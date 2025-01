Thiago Motta: "Abbiamo superato momenti non facili. Su Kolo Muani..."

Juve, Thiago Motta: "Facciamo sempre grandi prestazioni. Vlahovic? Spero una cosa"

"Kalulu ha fatto un grande gol - ha proseguito - dopo un'azione collettiva in cui tutti partecipano e vogliono la palla. Di sicuro non siamo contenti del pareggio perché vogliamo sempre vincere, però riconoscere la prestazione di questi ragazzi è un obbligo mio, farlo sia internamente che esternamente. A volte abbiamo vinto, ma abbiamo pareggiato tantissimo e non siamo contenti. Kolo Muani può giocare con Vahovic? Non parlo di mercato. Vlahovic sta recuperando, spero possa esserci già per la prossima. Bisogna fare le cose bene per non perderlo tanto tempo". Questo, invece, il suo commento a Dazn: "Non esistono partite facili. Contro lo Stoccarda in casa abbiamo sofferto. Siamo stati superiori al Bologna, invece. Tutte le partite che abbiamo affrontato fino a oggi siamo stati superiori all’avversario. I ragazzi dando tutto in questo momento. Non mi piacciono gli alibi, ma abbiamo superato momenti non facili".