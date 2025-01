Thiago Motta prima di Juve-Milan: "Cambiaso-City? Per me gioca. Kolo Muani dipende..."

TORINO - Dopo il pareggio in casa dell'Atalanta nel recupero di campionato altro big-match in arrivo per la Juve di Thiago Motta , che domani (18 gennaio, ore 18) ospiterà il Milan allo Stadium nel match valido per la 21ª giornata di Serie A . Il tecnico bianconero ha parlato nella tradizionale conferenza stampa della vigilia per presentare la sfida. Rivivi la diretta .

14:24

"Hanno già venduto tutti..."

L'ultima battuta della conferenza stampa di Motta è ancora sul mercato: "Se ho già chiesto di non vendere nessuno? Sì, ma hanno venduto tutti...".

14:22

"Con il Milan opportunità importante"

Tornando alla sfida con il Milan, Motta non si nasconde: "Vogliamo di sicuro stare in zona Champions. Domani abbiamo un'opportunità importante di giocare in casa contro il Milan. Ovviamente domani non finirà il campionato e mancherà tantissimo".

14:20

"In tribuna si vedono tante cose..."

Sulla partita con l'Atalanta, che lo ha visto vivere la partita dalla tribuna, Motta rivela: "Avere un altro punto di vista è molto utile, per questo grazie alla tecnologia, ogni settimana rivediamo la partita come l'ho vista dagli spalti. A Bergamo abbiamo sbagliato troppo tecnicamente, con il Milan non ce lo potremo permettere".

14:13

"Mercato? Sappiamo tutti come funziona..."

Sul mercato sia in entrata, che in uscita, Motta non regala spunti: "Sapete tutti come funziona il mercato... Su Andrea (Cambiaso, ndr) posso solo ribadire quello che vi ho detto, lo sto vedendo bene e per questo domani giocherà. Alberto Costa è arrivato e fa già parte del gruppo, mentre per Kolo Muani aspettiamo le pratiche burocratiche".

14:04

"Sui pareggi siamo i primi a non essere contenti"

Riguardo i troppi pareggi e le rimonte subite, Motta spiega: "Ho già ripetuto tantissime volte che noi siamo i primi a non essere contenti. In tante partite abbiamo fatto bene ma non siamo arrivati alla vittoria, vuol dire che non basta quello che abbiamo visto sul campo. Ma sto vedendo dei miglioramenti, anche se ribadisco che non siamo contenti né dei risultati, né della classifica che abbiamo. Dunque lavoriamo ogni giorno per portare la Juventus più in alto. Infatti ci siamo preparati bene per la gara con il Milan, passando per quella con l'Atalanta. E queste sono le cose positive che non sottolineate, insieme a quelle negative che evidenziate giustamente".

13:59

Motta stizzito: "Sottolineate solo le cose negative"

Alla domanda sulle non belle partite con il Milan in questa stagione, l'andata in campionato e il match in Supercoppa, Motta risponde stizzito: "Mi chiedete sempre delle cose più negative, sottolineando solo quello che non è andato".

13:55

"A Kolo Muani ho chiesto quello che chiedo a tutti"

Sul nuovo arrivato Kolo Muani, Motta punta ad occhi chiusi: "Gli ho chiesto quello che chiedo a tutti i giocatori della Juventus: che come i grandi giocatori si alleni bene e si faccia trovare pronto".

13:50

Vahovic a disposizione con il Milan

Sugli infortunati ed in particolare su Vlahovic, Motta garantisce: "Abbiamo ancora diversi giocatori fuori, ma Dusan dopo qualche giorno è tornato a lavorare in gruppo e sarà a disposizione per la partita con il Milan".

13:47

"Possiamo alzare il livello, ma fisicamente stiamo bene"

Sulla condizione fisica della Juventus, Motta garantisce: "Sapere meglio di me, anzi meglio di me no... Comunque sapete i problemi che abbiamo avuto, ma chi è sceso in campo lo ha fatto perché era a posto fisicamente. Possiamo e dobbiamo alzare il notro livello, ma dal punto di vista della condizione stiamo bene".

13:44

"Troveremo il miglior Milan possibile"

Non si fa illusioni Thiago Motta a proposito delle assenze del Milan: "Sappiamo già che troveremo la miglior squadra possibile che potrà schierare Conceicao. Per noi non cambia, siamo consapevoli di dover fare una grande prestazione per vincere".

13:41

Problema per Perin, gioca Di Gregorio

Rispondendo ad una domanda sui portieri, Motta chiarisce: "Perin ha accusato dei problemi e vedremo se potrà far parte del gruppo, altrimenti sono soddisfatto di come si allena anche Carlo (Pinsoglio, ndr). Giocherà Di Gregorio, del quale sono comunque molto contento".

13:37

Kolo Muani e Vlahovic 'compatibili'

Sulla possibile coesistenza tra il nuovo arrivato Kolo Muani e Dusan Vlahovic, Motta non ha dubbi: "Tutti i giocatori di qualità possono giocare insieme".

13:35

Motta sulla squadra, Alberto Costa e Kolo Muani

"La squadra l'ho trovata molto bene e pronta ad affrontare i prossimi impegni. Alberto Costa ha portato entusiasmo e voglia di fare. Andrea (Cambiaso, ndr) lo vedo bene e domani giocherà, Randal (Kolo Muani, ndr) è in attesa di sbrigare alcune pratiche burocratiche, se farà in tempo domani sarà con noi, altrimenti dalla prossima partita".

13:25

A breve le parole di Motta in conferenza stampa

Pochi minuti e Thiago Motta si presenterà ai microfoni per la conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Milan.

13:12

Guardiola vuole 'soffiare' Cambiaso a Motta: c'è l'offerta del City alla Juve

Pep Guardiola vuole 'soffiare' Cambiaso a Thiago Motta: su richiesta del tecnico spagnolo il Manchester City ha presentato un'offerta alla Juve per prendere il terzino già in questo mercato di gennaio. TUTTI I DETTAGLI

13:01

Motta e la gestione di Vlahovic: il futuro è un'incognita

Gelo tra Juve e Vlahovic. Da capire come Motta intende gestire il centravanti dopo l'arrivo a Torino di Kolo Muani in prestito dal Paris Saint-Germain. APPROFONDISCI

Torino