Giuntoli e la cessione di Cambiaso: "La Juve fa mercato in entrata, non in uscita"

Tra campo e mercato, sono giorni caldi in casa Juventus. Pochi istanti prima del calcio d'inizio della partita contro il Milan , il Managing Director of Football bianconero, Cristiano Giuntoli, ha parlato ai microfoni di Dazn: " La classifica non ci soddisfa , vogliamo fare di più e meglio. La vittoria è la cosa più importante, non l'unica, ma la più importante. Però quando sei in un momento di crescita devi valutare anche la prestazione".

Giuntoli: "Kolo Muani? Problema burocratico"

Le dichiarazioni di Giuntoli si sono quindi concentrate sul mercato, spiegando sia la situazione che riguarda Kolo Muani, il cui arrivo ancora non è stato ufficializzato: "Un problema burocratico, che sarà risolto per la prossima settimana", che quella relativa a Cambiaso, dopo l'interessamento del Manchester City: "Non c'è una trattativa. Noi vogliamo fare mercato in entrata per colmare dei problemi che abbiamo avuto. Alle uscite non ci pensiamo. L'offerta irrinunciabile ancora non è arrivata, se arriverà ci penseremo".