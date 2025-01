Thiago Motta si gusta la Juve vincente: "Frutto del lavoro quotidiano"

È un Thiago Motta finalmente soddisfatto quello che si presenta ai microfoni nel dopo-partita per commentare il successo della Juventus sul Milan . Tre punti che proiettano momentaneamente i bianconeri al quarto posto in classifica, a +6 proprio sulla squadra di Conceiçao,

"Lavoriamo per vincere"

Dopo tanti pareggi, il tecnico bianconero passa all'incasso e rivendica: "Lavoriamo tutti i giorni per vincere. Ogni allenamento, ogni momento della giornata è orientato alla vittoria. Abbiamo fatto un'ottima partita, ringrazio i ragazzi che stanno crescendo, stanno lavorando con grande impegno superando le tantissime difficoltà degli ultimi mesi. Questa è la giusta ricompensa ai loro sacrifici. Nell'ultima partita contro l'Atalanta avevamo commesso diversi errori tecnici dando fiducia all'avversario. Oggi non abbiamo commesso errori, abbiamo giocato con qualità. Mbangula? Al di là del gol, è un ragazzi che ci aiuta in ogni situazione di gioco, lavora molto, è sempre disponibile, e quando l'ho chiamato in causa ha sempre dato un contributo importante. Volevamo essere aggressivi e non dar loro il tempo di impostare la manovra, volevamo mettere loro pressione, i ragazzi hanno fatto questo lavoro con grande energia e grande aggressività".

"La nostra Juventus sta crescendo"

Motta rifiuta l'etichetta di 'Juve di Motta': "È la nostra Juventus. Che sta crescendo e migliorando, ma per arrivare alla vittoria esiste un solo modo, lavorare.tanto. Oggi abbiamo giocato meglio dei nostri avversari, come in altre occasioni, ed è arrivata una vittoria dal grande sapore, perché ottenuta contro una grande squadra, che ha grandi giocatori ed un tecnico di grande esperienza. Sono tre punti pesantissimi".

La situazione infortunati

Motta fa poi il punto sugli infortunati, partendo dalle condizioni di Yldiz: "Kenan ha sentito qualcosa all'adduttore e non volevo rischiarlo. Dovremo valutarlo". Su Vlahovic invece notizie confortanti: "Dusan sta molto bene ed ha aiutato la squadra nei minuti in cui ha giocato. Conta più la qualità dei minuti giocati della loro quantità". Anche Conceiçao vicino al ritorno in campo: "Francisco sta migliorando, spero possa esserci alla prossima".