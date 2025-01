Juve, se vincere ritorna a essere un’ossessione

Stanley Kubrick lo chiamò Programma Ludovico. Il piano di recupero di Alex il violento di “Arancia meccanica” che il potere ricondusse alla ragione e al sistema a base di video violenti e di musica di Beethoven. Alla Juventus invece lo hanno definito Programma Giampiero. Lo hanno curato così Thiago Motta. Una terapia shock che ha dato i suoi frutti in meno di due settimane. Un breve passo indietro. L’allarme generale scattò il 2 gennaio, quando già la pareggite creava non pochi pruriti. Vigilia di Supercoppa contro il Milan. Thiago con la sua aria spensierata dichiarò: «Voglio vincere come allenatore, per questo ho scelto questo mestiere. Però non è un'ossessione».

Proprio così disse: non è un’ossessione. A Vinovo e ai piani alti di Exor partì l’allarme generale. Sirene a tutto volume. Si pensò a un incendio. Poi fu tutto più chiaro. La partita con il Milan andò come andò (sconfitta in rimonta per 2-1) e al ritorno si decise per un trattamento radicale. Il programma Giampiero appunto. L’allenatore italo-brasiliano è stato trasferito in un ambiente sterile. Pareti bianche e nere. È stato legato a una sedia, costretto a tenere gli occhi aperti con delle pinze alle palpebre.

Davanti a sé un maxischermo. Dove sono state proiettate una dopo l’altra partite epiche della Juventus di Trapattoni: la resistenza eroica a Bilbao nella finale di Coppa Uefa del 1977. Altro che pullman. Palloni scaraventati in tribuna. Calciatori che rimanevano a terra minuti interminabili. Il povero Thiago si dimenava sulla sedia ma era impossibile liberarsi. Ha poi assistito al meglio delle marcature di Claudio Gentile. Fino al decennio Conte-Allegri. Ha visto in sequenza tutti gli 1-0 della gestione di Max, le giacche scaraventate per terra fino al “dov’è Rocchi?” della finale di Coppa Italia dell’anno scorso vinta contro l’Atalanta. Il tutto con in sottofondo, a nastro, la frase di Giampiero Boniperti: «Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta». Ci sono stati momenti di panico. Thiago ha perso più volte conoscenza. Sembrava che non si riprendesse più. Poi, d’improvviso, proprio come l’Alex di Kubrick, ha aperto la bocca ed esclamato: «La Juventus ha l’esigenza di vincere e ciò è molto chiaro a tutti». E ancora: «Il nostro obiettivo è vincere domani». È seguito un lungo applauso. La terapia ha funzionato. Non a caso sono state le frasi che Thiago ha rilasciato nelle ultime due conferenze stampa. È guarito.