Da Kolo Muani al difensore per la Juve: Giuntoli fa il punto sul mercato

Cristiano Giuntoli è intervenuto nel pre-partita di Brugge-Juventus , match valido per la penultma giornata della fase campionato di Champions Legue, parlando soprattutto di mercato: "Il periodo è particolare, sono un po' indaffarato (ride, ndr). Torniamo in Champions, andiamo avanti con fiducia. Kolo Muani? Stanno ultimando i documenti, domani dovremmo esserci" .

Juve, Giuntoli: "Non vogliamo fare mercato in uscita"

"Siamo convinti di tornare competitivi a breve - ha proseguito ai microfoni di Sky Sport - Quest'anno abbiamo cambiato tanti giocatori. Gennaio è un mercato molto particolare, molte volte non si riesce ad arrivare dove uno vorrebbe. Prenderemo ragazzi che ci daranno una mano e dimostreranno il loro valore strada facendo. Douglas Luiz e Vlahovic? Non vogliamo fare mercato in uscita. Con le defezioni di Milik, Bremer e Cabal vogliamo fare delle entrate e non cedere nessuno. La nostra volontà è questa e resta tale".