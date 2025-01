Juve, esploso il caso Vlahovic: Motta ha bisogno di un bomber

Dove è finito il bomber? Dopo il pari di Bruges senza tiri in porta da parte degli attaccanti bianconeri, l’interrogativo riguarda in generale la figura del centravanti e, nello specifico, colui che di professione è (era?) il titolare nella Juve, vale a dire Dusan Vlahovic. Il serbo è di nuovo sotto la lente d’ingrandimento e non per il suo core business - l’ultimo gol di DV9 risale infatti al 17 dicembre, contro il Cagliari in Coppa Italia, mentre per trovare l’ultima rete in campionato bisogna tornare indietro ancora di qualche giorno, al 14 dicembre scorso , con il rigore del pari in extremis contro il Venezia - piuttosto per il suo utilizzo con il contagocce. Vlahovic è appena rientrato da un infortunio muscolare che l’ha costretto a saltare derby e Atalanta; ha fatto da comparsa nel finale della sfida con il Milan e ha avuto un quarto d’ora a disposizione in Belgio. Tradotto: due panchine consecutive. In occasione dello scontro diretto con i rossoneri, Thiago Motta ha spiegato la sua decisione come «scelta tecnica» ed è verosimile che anche in Champions League la motivazione sia stata la medesima (un po’ mascherata dal clima rigidissimo che sconsigliava di rischiare chi è appena uscito da un problema muscolare) visto che il tecnico ha puntato ancora su Nico Gonzalez . L’effetto, però, non è stato quello sperato; il fatturato offensivo è stato zero conclusioni nello specchio da parte degli attaccanti (l’unico pericolo è firmato Locatelli) mentre l’argentino ha fallito da due passi la palla della possibile vittoria offertagli da Mbangula, lisciandola incredibilmente.

Il futuro di Vlahovic: cosa può succedere

E Dusan? In panchina, in attesa della possibilità di entrare che si è materializzata al minuto 76 proprio al posto di Nico. Perché così tardi, si sono domandati in molti? Il suo ingresso, in ogni caso, non ha cambiato la storia della serata, anzi, il riassunto statistico della (breve) prova del serbo racconta di sette tocchi totali, due passaggi positivi su cinque e 4 palle perse. Poco tempo a disposizione, certo, ma non un impatto memorabile. Il problema non riguarda soltanto Vlahovic ma è allargato a tutto il reparto, come ha sottolineato Thiago: «I nostri attaccanti devono contribuire di più; voglio vedere di più da loro perché hanno le qualità per poterlo fare». L’unico positivo è stato ancora una volta Mbangula mentre gli altri, appunto, non hanno inciso. Così la Juve è rimasta troppo alla periferia dell’area avversaria e, di conseguenza, dalla porta. Il caso DV9 è articolato. C’è la questione contratto: l’accordo in corso scade nel 2026 ma il rinnovo all’orizzonte non si vede, anzi la distanza tra le parti è evidente. Senza una firma, la cessione diventa inevitabile per non perdere un capitale a zero. E c’è, appunto, il campo. È evidente che Vlahovic non sia più centrale nei pensieri e nelle rotazioni del tecnico, che le sue caratteristiche non si sposino in pieno con la filosofia mottiana. Prova ne è il fatto che, senza il pasticcio burocratico compiuto dal Paris Saint Germain, Kolo Muani sarebbe stato titolare contro il Milan dopo un solo allenamento con i nuovi compagni. Situazioni che aggiungono interrogativi e inquietudini e che non fanno che alimentare i rumors di mercato, verosimilmente più per l’estate che per la finestra invernale, ma mai dire mai… All’orizzonte c’è il Napoli, toccherà di nuovo a Vlahovic?