Thiago Motta: "Kolo Muani grande giocatore. Subito titolare? Vediamo"

Reduce dal pareggio deludente in Champions League a Bruges , la Juventus è attesa dal big match in trasferta contro il Napoli di Antonio Conte . L'allenatore dei bianconeri Thiago Motta ha analizzato la prossima partita e il momento della squadra.

Juve, la conferenza di Thiago Motta

Queste le sue parole: "Alberto Costa e Kolo Muani stanno bene. Randal è disponibile e vedremo se inizierà o no. Importante aver preso un giocatore del suo livello, pensiamo che lui possa aiutare la squadra a vincere le partite. Randal e Nico possono giocare in fascia. Dusan ha giocato tantissimo e ha avuto un problema fisico. Vedremo per domani chi inizierà e chi entrerà a gara in corso. Dopo Bruges ho richiamato i nostri attaccanti, ma non era una critica. Non mi sono mai permesso di criticare i miei giocatori. Ho richiamato i miei attaccanti perchè conosco il loro valore. Abbiamo tutto il gruppo a disposizione tranne Bremer, Cabal e Milik".

Thiago Motta sul Napoli: "Grande squadra e grande allenatore"

Motta continua: "Sono soddisfatto di tante cose e altre meno come i tanti pareggi, ma di questo ho già parlato. Abbiamo una squadra molto giovane e con tanto talento. Purtroppo con qualche infortunio imprevisto che abbiamo sempre provato a superare. Tanti cambiamenti di rosa necessari. Domani giocheremo una grande sfida di campionato. Il Napoli è una grande squadra con un grande allenatore. Sono meritatamente al primo posto. Mi aspetto una partita diversa rispetto all'andata. Il Napoli si ricompatta e sta con un blocco basso e non è un caso che abbia preso 14 gol. Però giocando in casa proveranno a fare la partita. Mi aspetto un Napoli che vorrà attaccare e fare gioco. Noi vogliamo fare il gioco e andarli ad attaccare con equilibrio per farli soffrire".