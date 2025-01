Thiago Motta diretta dopo Napoli-Juve: la conferenza stampa

L a Juve perde la sua imbattibilità nel 2-1 del Napoli al Maradona , che invece rafforza il suo primo posto in classifica. Non basta la rete all'esordio di Kolo Muani , con la rimonta guidata da Anguissa e Lukaku che regalano i tre punti a Conte. Ora Thiago Motta risponderà alle domande dei giornalisti nelle interviste post-partita e durante la conferenza stampa: segui la diretta.

Thiago Motta: "Vlahovic? Non create problemi dove non esistono"

"A Bruges non ero arrabbiato con gli attaccanti, era solo un richiamo perché conosco il loro valore. Oggi, qualitativamente, abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Nel secondo, invece, abbiamo sofferto il gioco del Napoli, siamo stati meno bravi. Vlahovic? Nella nostra squadra non ci sono problemi di questo tipo. Dusan è un leader molto positivo e, fino a oggi, ha dato un grande contributo. Continuerà ad aiutarci perché abbiamo bisogno di tutti. Non create problemi dove non esistono".

Thiago Motta sull'esordio di Kolo Muani

"La prima sconfitta? Abbiamo incontrato tante squadre forti, ma la realtà è che il Napoli è primo in classifica e lo è meritatamente. Non ci piace perdere, ma dobbiamo subito mettere tutta la nostra energia nella partita contro il Benfica. Non c’è tempo per drammi, dobbiamo concentrarci sulla prossima gara. Kolo Muani? L’ho visto molto bene, propositivo. Con la società eravamo tutti d’accordo che fosse un giocatore in grado di aiutarci. In futuro spero che continui così."

Thiago Motta sul Benfica: "Dobbiamo rialzarci"

"Dobbiamo trasformare velocemente questa sconfitta, giocando ogni tre giorni bisogna subito rialzarsi. Con il Benfica la squadra sarà pronta per un'altra grande partita. Abbiamo fatto cose buone, ma ci sono aspetti su cui dobbiamo migliorare. Volevamo cambiare la storia delle ultime sfide al Maradona, ma non ci siamo riusciti. Complimenti agli avversari. Koopmeiners? Faccio fatica a parlare dei singoli: tutti hanno fatto un grande sforzo e un ottimo primo tempo. Nel secondo tempo, però, non siamo riusciti a mantenere lo stesso livello. Per vincere servivano 95 minuti di altissimo livello, e non ci siamo riusciti".

Thiago Motta in conferenza: "Loro giocano una volta a settimana"

Queste le parole di Thiago Motta in conferenza stampa: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, limitando il loro gioco. Mi è piaciuta molto la nostra squadra nella prima frazione: con grande personalità siamo usciti palla a terra. Nel secondo tempo, però, non abbiamo mantenuto questa personalità. Non siamo andati bene in pressione, ci siamo abbassati troppo e non siamo più riusciti a recuperare palla con la stessa qualità. I motivi? Avevo chiesto ai ragazzi di fare bene la prima pressione per evitare di rincorrere, ma non siamo stati capaci di mantenere il ritmo. Abbiamo affrontato una squadra forte in un campo difficile, questa è la nostra sesta sconfitta consecutiva qui. Abbiamo pagato anche il divario fisico: loro giocano solo una volta a settimana."

Di Gregorio: "Bisogna analizzare e risolvere questo problema"

Ai microfoni di Dazn anche Di Gregorio: "Un'altra rimonta subita? Sicuramente dispiace, quando vai sopra più volta e poi ti fai sempre recuperare... c'è da analizzare e capire perché. È difficile dare una spiegazione, non credo sia solo un aspetto mentale, non lo so. Ci sarà da rivedere la partita, come facciamo sempre, migliorare e cambiare questo aspetto di quando andiamo in vantaggio. Continunità? Ci sta mancando, la cosa più grossa ed importante. Se ripenso al primo tempo, è stato totalmente diverso dal secondo. L'unica strada è continuare a lavorare e sistemare le situazioni in campo che non vanno. Il secondo tempo come atteggiamento ci ha portato ad abbassarci e a subire due gol".

Juve, il confronto durissimo con la scorsa stagione

Rispetto alla scorsa stagione con Massimiliano Allegri, la Juve di Thiago Motta alla 22ª giornata ha conquistato 16 punti in meno. Un confronto durissimo con il passato, per una squadra sempre più lontana dai vertici della classifica.

Thiago Motta: "Abbiamo speso tante energie a Bruges"

"Non è un problema di personalità, abbiamo messo in difficoltà i nostri avversari nel primo tempo. Le prime pressioni molto buone, abbiamo limitato il loro gioco. Nel secondo tempo volevamo restare compatti, ma dovevamo giocare 95 minuti contro la prima in classifica, che si è preparata in settimana mentre noi abbiamo speso tante energie a Bruges. Volevamo difendere bene e ripartire in avanti, ma non siamo stati capaci. Abbiamo perso spesso il duello e la seconda giocata, loro hanno preso campo e sono venuti ad attaccare con una squadra, ripeto, forte".

Thiago Motta sulla prima sconfitta in campionato

"Noi siamo coscienti al 100%, in tante partite abbiamo reagito bene, in altre come quelle di oggi non siamo riusciti a farlo. Noi come Juventus dal 2019 non riusciamo a vincere in questo campo, non è solo oggi, è la sesta sconfitta consecutiva su un campo difficile. La reazione adesso è per la prossima partita, oggi siamo molto dispiaciuti. Il primo tempo molto bene contro una squadra che ha corso tanto e pressato tanto, con il vantaggio di essersi preparata durante la settimana".

Thiago Motta: "Veniamo da tante partite giocate"

Queste le parole di Thiago Motta ai microfoni di Dazn: "Sono dispiaciuto per la sconfitta, abbiamo fatto un buon primo tempo mettendoli in difficoltà. Il nostro avversario si trova primo in classifica non per caso, è una squadra forte con un allenatore bravo e con la possibilità di prepararsi durante la settimana. Noi veniamo da tante partite giocate e si è visto nel secondo tempo, dove abbiamo fatto fatica a ripetere quanto fatto di buono. Per questo oggi non siamo stati capaci di vincere la partita".

Juve sempre più lontana dalla vetta

Con questo risultato la Juve resta al quinto posto con 37 punti raccolti dopo 22 partite giocate. Aumenta il distacco dalla vetta della classifica, occupata dal Napoli con 53 punti, a ben +16 sui bianconeri.

Napoli-Juve 2-1: i numeri e le statistiche

Kolo Muani, il gol all'esordio non basta

L'unica notizia positiva per i bianconeri è il gol all'esordio di Kolo Muani, che ha sbloccato la sfida al 43' del primo tempo. La sua rete però non è bastata, con la rimonta di Anguissa e Lukaku che ha sancito il primo ko in campionato.

Juve ko, attesa per le parole di Thiago Motta

Tra poco il tecnico bianconero risponderà alle domande sulla prima sconfitta della Juve in campionato durante le intervista post-partita e la conferenza stampa.

