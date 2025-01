Vlahovic, la crisi con la Juve appare senza fine: così è finito ai margini

Sette minuti con il Milan, quattordici con il Bruges, otto con il Napoli. L’inverno è arrivato alle latitudini di Dusan Vlahovic, il più rigido possibile, perché oltre alla mancanza di un rinnovo che si fa giorno dopo giorno più complicato, c’è quella di minutaggio. Mascherata e giustificata tramite un problemino fisico con i rossoneri, circostanza ribadita prima della trasferta in Belgio, non risolta neppure per il Maradona. Motta ha preferito far entrare - successivamente al 2-1 firmato da Lukaku - prima Douglas Luiz e Francisco Conceicao, inserendolo poi per Kolo Muani: niente utilizzo simultaneo ma cambio ruolo su ruolo, quando avrebbe potuto e forse dovuto sfruttare entrambi per cercare il guizzo risolutivo sul finale.

TORINO -

La Juventus si sta attrezzando per giocare senza Vlahovic a partire già da ora? Mercoledì avremo un quadro più chiaro, una risposta forse non definitiva ma che interpreta la volontà di Thiago. Perché la foglia di fico di un uso dell’altro centravanti attualmente in rosa non rientra nelle possibilità, visto che non è eleggibile per le coppe europee. Dunque significherebbe usare il falso nove, con i soliti Nico Gonzalez, Mbangula o Yildiz come punto di riferimento.