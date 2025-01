Clamoroso dalla Francia: "Contatti informali tra la Juve e Xavi"

Dalla Francia: contatti informali tra Xavi e la Juve

"La Juventus ha contattato Xavi, ex allenatore del Barcellona, per dei colloqui informali". A scriverlo è L'Équipe, quotidiano francese che pensa già al possibile successore di Thiago Motta, qualora i risultati non dovessero premiare il tecnico italo-brasiliano. Al momento, però, la Juve non ha nessuna intenzione di sostituire l'ex tecnico del Bologna, consapevole di aver intrapreso un percorso che sta vivendo il suo anno zero. 8 vittorie, 13 pareggi e una sconfitta, questo il ruolino di marcia di Motta in Serie A, con la qualificazione ai playoff di Champions League in cassaforte. 37 punti in 22 partite giocate e un primo posto che dista ben 16 lunghezze, quando siamo solo al 27 gennaio. Stando a quanto riportato da L'Équipe, peraltro, si tratterebbe di "un passo logico per un club come la Juventus, che rimane attiva sul mercato, anche su quello degli allenatori".