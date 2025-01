Juve, senti Marchisio: "Thiago Motta è la strada giusta. E Vlahovic..."

"Thiago Motta è un grande professionista, lo era da giocatore e si conferma di alto livello anche in panchina". Claudio Marchisio , ex centrocampista e capitano della Juventus, promuove il lavoro di Thiago Motta , arrivato la scorsa estate sulla panchina dei bianconeri dopo aver ottenuto la qualificazione in Champions League alla guida del Bologna. "La Juve scegliendolo ha voluto dare una svolta, e per ogni cambiamento ci vuole il suo tempo. Conosce il calcio e sa valorizzare i giovani, credo che la Juventus stia lavorando nella direzione giusta", ha continuato Marchisio sul sito ufficiale della Fifa.

Marchisio su Vlahovic: "Non si discute"

L'ex centrocampista della Juventus, che ha collezionato 389 presenze con la maglia bianconera, vincendo sette scudetti e quattro Coppe Italia, difende Vlahovic. "Dusan non si discute e Yildiz è il futuro della Juventus: la maglia numero dieci non capita mai per caso". Nel mercato di gennaio è arrivato anche Kolo Muani: "Sono curioso di valutarne l'impatto - conclude Marchisio - credo che Vlahovic avesse bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche." Sulla sua carriera, Marchisio ricorda con attenzione la sua avventura con la maglia azzurra: "Credo che la Coppa del Mondo sia una delle esperienze più coinvolgenti che un calciatore possa fare. Indossare la maglia azzurra per me è stato un onore, giocare due mondiali un vanto. Due esperienze diverse, che mi hanno dato tantissimo, dal punto di vista calcistico e umano".

Marchisio sul Mondiale per club

Marchisio ha poi parlato del prossimo Mondiale per club, che vedrà impegnata anche la Juventus: "Sarà una vetrina straordinaria per club e giocatori, l’opportunità di alzare il livello in termini di visibilità e competitività internazionale. Il format è moderno e accattivante, con le 32 squadre partecipanti divise in 8 gironi da 4, stile Coppa del Mondo per nazionali. Le big ci sono tutte, e il montepremi da oltre 100 milioni per la vincente stuzzica". Sulle possibilità della Juve: "Ha sempre avuto grandi ambizioni internazionali, e per una squadra relativamente giovane come quella agli ordini di Thiago Motta sarà un momento decisivo di crescita e per fare esperienza. La Juve ha tutte le carte in regola per passare il turno, visto che ha già affrontato e battuto in Champions League l’avversaria più impegnativa del girone: il Manchester City. "È sempre stimolante anche mettersi alla prova con realtà diverse come Wydad Casablanca e Al Ain. Rispetto alle prime due avversarie il City è di un altro livello, e anche se non sta disputando la sua migliore stagione, Pep Guardiola rimane uno dei migliori allenatori al mondo. Sarà una grande partita, di altissimo livello".