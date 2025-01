Tapiro d'Oro a Thiago Motta: "Mangerò la colomba? Chi lo sa..."

Questa sera a Striscia la Notizia (canale 5, ore 20.35) andrà in onda il servizio della consegna del Tapiro d'Oro a Thiago Motta. Valerio Staffelli ha raggiunto l'allenatore della Juve per "premiarlo" dato il momento di difficoltà che sta vivendo il club bianconero, che dovrà superare il PSV ai playoff di Champions League per accedere agli ottavi di finale e in Serie A ha sedici punti dal Napoli capolista.