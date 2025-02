Thiago Motta diretta prima di Juve-Empoli: segui la conferenza stampa di oggi LIVE

Dopo la brutta sconfitta in Champions League contro il Benfica, la Juventus deve subito rialzare la testa in campionato, dove nella ventitreesima giornata affronterà l' Empoli di D'Aversa: Thiago Motta sta per presentare il match in conferenza stampa davanti ai giornalisti, segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

13:48

"Contento del lavoro che sta facendo Thuram"

"Thuram sostituito spesso? Dobbiamo parlare di ogni partita che ha giocato. Non tutte le partite sono uguali. Sono contento del lavoro che sta facendo Khephren. Chi inizia e i cambi sono in funzione a cosa ritengo adatto per la partita. Dipende da gara in gara. Bisogna fare un’analisi globale".

13:47

Motta, le parole sul mercato

Poi le parole sul mercato: "Non parlo. Siamo in linea con la società, con la stessa sintonia. Finirà il mercato tra pochi giorni e questa è una cosa interessante perché poi parleremo solo di cosa abbiamo. Ci impegniamo tutti i giorni per migliorare la nostra situazione".

13:45

"Nessun confronto con la società, stessa fiducia"

Motta ha parlato di un presunto confronto con la società dopo la sconfitta contro il Benfica: "No, nessun confronto e stessa fiducia. Una squadra per mantenere un certo livello deve avere continuità. Senza l’alibi degli infortuni. Sono situazioni che ci sono capitate e fan parte del gioco. Di sicuro una squadra per restare a un certo livello deve avere continuità. Abbiamo fatto partite molto interessanti ma non siamo arrivati al risultato finale che è il nostro obiettivo".

13:44

Le parole di Motta

"La squadra è migliorata rispetto a qualche mese fa. Anche se dobbiamo migliorare su tutto, quando arriva un gol alla fine è una situazione in cui possiamo sicuramente limitare gli errori. Finché uno perde la palla, ci sono tante situazioni prima di prendere gol. Individualmente e collettivamente. Dobbiamo essere più solidi, aggressivi, attaccare l’avversario nel modo migliorare per mettere in difficoltà la squadra avversaria".

13:41

"Renato Veiga ci aiuterà. Infortuni? Non un alibi, una realtà"

Motta sulle assenze in difesa: "Pierre e Federico hanno giocato bene, ora è arrivato Renato e aiuterà. Noi come squadra abbiamo passato un momento non facile, i tanti infortuni non hanno aiutato a mantenere il livello in tutte le partite. Non è un alibi ma una realtà, è un fatto. È chiaro che ci sono dei momenti, quando uno viene a parlare sembra che stia cercando una scusa. Con gli infortuni non si è mantenuto lo stesso livello. Non lo utilizzeremo mai neanche in futuro come alibi. Siamo arrabbiati perché vogliamo vincere, lavoriamo tutti i giorni per arrivare alla vittoria. È la nostra realtà e ora dobbiamo pensare alla prossima partita per arrivare alla vittoria".

13:40

Motta e la paura dello Stadium

"Paura di giocare allo Stadium? Per essere una squadra più forte vorrei che fosse diverso ma fa parte del gioco, del calcio. Gli ultimi risultati non sono buoni risultati. Sia lo staff che i giocatori siamo i primi ad impegnarci per la vittoria ma domani abbiamo una grande opportunità per fare una grande partita ed essere soddisfatti".

13:37

"Dispiace per Kalulu. Kolo Muani e Vlahovic insieme..."

Motta continua: "Nel calcio conta tutto anche la testa. A volte abbiamo fatto delle prestazioni buone, ma non abbiamo ottenuto i risultati. Noi dobbiamo concentrarci per fare una grande prestazione contro l'Empoli. Dispiace non poter aver Kalulu con noi. Ci sono altri che sicuramente entreranno e faranno bene. I nuovi arrivati faranno bene. Kolo Muani insieme a Vlahovic? Possono tutti giocare insieme perchè sono grandi calciatori".

13:35

Inizia la conferenza

Inizia la conferenza stampa di Thiago Motta: "Serve una vittoria. Abbiamo una partita importante in casa e vogliamo fare una grande partita per arrivare alla vittoria. Noi siamo i primi a non essere contenti dei risultati. Dobbiamo concentrarci su domani e fare una grande partita per vincere".

13:30

Il bilancio contro l'Empoli

Quello di domani sarà l'ottavo incontro di Thiago Motta contro l'Empoli: finora ha racimolato due vittorie, tre pareggi e due sconfitte.

13:25

Motta e il litigio con Conte in Napoli-Juve

In occasione della consegna del Tapiro d'Oro, Thiago Motta ha commentato il presunto battibecco con Conte durante Napoli-Juve: "Ho applaudito l’arbitro perché ha fatto un’ottima partita, quello che ha fatto Conte non l’ho visto".

13:20

Il Tapiro d'Oro per l'allenatore bianconero

Thiago Motta alla vigilia della conferenza ha ricevuto l'iconico Tapiro d'Oro di Striscia la Notizia e ha commentato così l'ultimo periodo sulla panchina della Juve: "È un momento così e stiamo cercando di superarlo. In questo lavoro pensiamo sempre alla prossima partita, non possiamo pensare ad altro".

13:15

Juve, conferenza Thiago Motta: l'orario

A breve la conferenza di Thiago Motta: comincerà alle 13:30

Sala stampa Allianz Stadium - Torino