Thiago Motta e il labiale a Vlahovic prima di entrare: ecco cosa gli ha detto

TORINO - In casa Juve torna il sorriso: la squadra di Thiago Motta trova un rotondo successo in rimonta contro l’Empoli. L’allenatore juventino è rimasto particolarmente colpito dall’atteggiamento propositivo di Dusan Vlahovic che - pur entrando a partita in corso - è stato in grado di incidere in maniera significativa segnando il terzo gol della formazione bianconera. Il serbo ha esultato a suo modo, celebrando una rete che l’allenatore gli aveva pronosticato poco prima dell’ingresso in campo.

Thiago Motta, la premonizione su Vlahovic

Il minuto è il sessantacinquesimo, la Juventus - pur in vantaggio per due a uno - continua a subire le iniziative dell’Empoli: Thiago Motta chiama a sé Dusan Vlahovic, e prima di mandarlo in campo scambia qualche parola con il centravanti serbo. “Ho visto il ragazzo molto determinato - sottolinea a fine partita l’allenatore della Juventus - ho visto in lui determinazione e rabbia, gli ho detto di giocare come sa. A me piace vederlo così, perché in questo modo offre un contributo importante per la squadra. Cosa gli ho detto? Vai, e lotta fino in fondo perché sono convinto che alla fine oggi farai gol”. Il tempo è galantuomo: sono bastati venticinque minuti per fa sì che la premonizione dell’allenatore si avverasse: gran sinistro dal limite di Vlahovic, e palla all’incrocio dei pali.