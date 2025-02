Juve, Thiago Motta non è contento e ferma l’allenamento: “Così non va…” 

Ad alta intensità. La Juve inizia la missione Como , cui seguirà il trittico da brividi con le due sfide dei playoff di Champions League con il Psv Eindhoven inframmezzate dal big match con l’Inter , e Thiago Motta sprona i bianconeri . Fotografia dell’allenamento di ieri, per l’occasione aperto a quasi trecento tifosi invitati dal club: il tecnico ferma due volte il lavoro del gruppo e chiede ai suoi giocatori di aumentare il ritmo e la concentrazione . Intensità, quindi, e dialogo, prima della seduta e durante. Nulla viene lasciato al caso. Le buone sensazioni lasciate dalla rimonta sull’Empoli, dopo il buio iniziale e il rischio dell’ennesimo flop, richiedono un’immediata conferma nell’anticipo di venerdì contro la formazione di Fabregas, in modo da iniziare a trovare quella continuità di prestazioni e di risultati che finora non si è mai avuta. La storia di questa stagione racconta infatti che i bianconeri non sono riusciti mai a vincere più di due partite di fila, statistica che stona non poco con le abitudini della Signora. Ecco allora che l’approccio alla partita diventerà sempre più determinante d’ora in avanti, quando non si potrà davvero più sbagliare per non fallire gli obiettivi stagionali. Per questo Thiago ha battuto molto sui tasti dell’attenzione, della presenza mentale anche nel lavoro settimanale e della velocità di esecuzione.

Juve, Kelly out

La prima notizia del giorno è che l’ultimo arrivato in ordine di tempo dal mercato, Lloyd Kelly, non si è allenato: il difensore inglese prelevato dal Newcastle ha seguito i nuovi compagni da bordo campo, accanto al direttore tecnico Cristiano Giuntoli e al suo collaboratore, Stefano Stefanelli. Si stavano infatti completando gli ultimi dettagli burocratici fondamentali per il via libera per gli allenamenti. Già da oggi, in ogni caso, Kelly è atteso in gruppo e inizierà a prendere confidenza con la nuova realtà; l’obiettivo è essere tra i convocati per la trasferta di Como. Nel frattempo ha firmato i primi autografi ai suoi nuovi tifosi e ha scelto il numero di maglia: vestirà il 6 che è stato fino a pochi giorni fa di Danilo.

Kolo Muani idolo

Lo sguardo dei tifosi si è rivolto così agli altri volti nuovi: Kolo Muani, subito protagonista con tre gol nelle prime due presenze con Napoli ed Empoli, Renato Veiga e Alberto Costa. Proprio quest’ultimo è stato protagonista di una doppietta nella partitella conclusiva a “calcio a 5” e a fine allenamento si è intrattenuto a lungo con Thiago. I primi giorni italiani del terzino arrivato dal Vitoria Guimarães sono stati confortanti: è in arrivo la prima occasione in bianconero? Segnali interessanti pure da Adzic: il montenegrino, ancora ai margini delle rotazioni dopo diversi problemi muscolari, appare in crescita; per lui giocate e due gol in partitella. Applausi per tutti, in ogni caso, perché il popolo bianconero, nonostante le difficoltà e i risultati non soddisfacenti, è sempre accanto alla squadra. A fine allenamento, Vlahovic è andato a salutare i tifosi e a raccogliere il loro sostegno e i loro incitamenti. È di nuovo amore tra Dusan e i tifosi.