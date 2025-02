Thiago Motta: "Kolo Muani e Vlahovic insieme? È più importante..."

Cambiaso non convocato, Vlahovic "impeccabile"

Dalle voci relative all'interessamento del Manchester City alla permanenza in bianconero, almeno fino al prossimo giugno. Andrea Cambiaso resta un punto fermo di questa Juve, nonostante l'infortunio che lo terrà ai box anche domani: "Siamo felici e sono felice per lui che è rimasto alla Juventus - ha ribadito Motta in conferenza -. Penso abbia sempre voluto rimanere alla Juve. Domani non ci sarà come non ci saranno Gleison (Bremer) e Juan (Cabal)". Tra i calciatori ritrovati, sembra esserci anche Dusan Vlahovic, che ha metabolizzato la concorrenza di Kolo Muani: "Sono molto contento. Però devo dire che do per scontato l'attitudine e l'atteggiamento. Questo deve essere da esempio. Lui ha avuto sempre un atteggiamento impeccabile. È un ragazzo che accetta le decisioni per il bene della squadra. Lui come tutti hanno capito la filosofia e stanno facendo molto bene".