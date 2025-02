Juve, Giuntoli su Kean: "Nessun rimpianto, non pensiamo agli altri"

Cristiano Giuntoli ha parlato nel pre partita di Como-Juventus, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A. Il dirigente bianconero si è detto soddisfatto dell'ultimo mese di trattative: "Siamo sempre insieme a lottare. Siamo stati diversi mesi sotto numero. Ora siamo contenti del mercato che abbiamo fatto, abbiamo completato la rosa. In questo momento affrontiamo le partite uan per volta per dare continuità, quella che c'è mancata. Anche solo per motivo stasera diventa fondamentale".