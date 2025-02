Juve, Thiago Motta: "Kolo Muani adesso deve tenere i piedi per terra"

La Juventus di Thiago Motta trova la seconda vittoria consecutiva in Serie A battendo 2-1 il Como al Sinigaglia grazie alla doppietta di Kolo Muani. Nel post partita il tecnico bianconero si è detto soddisfatto della partita: "Giocare in casa del non è stato facile per nessuno. Loro sono una squadra che gioca bene a calcio e ti mette in difficoltà se non sei sveglio. Sono contento soprattutto per i ragazzi perché se lo meritano. Lo dico dal primo giorno, si impegnano al massimo. I giocatori che hanno iniziato hanno fatto bene, ma anche quelli che sono entrati in un momento di difficoltà nel secondo tempo perché hanno alzato il livello".