 A Como una sola squadra. E no, non era la Juve

Una squadra da una parte, un giocatore dall’altra. Il primo tempo è finito uno a uno perché il Como giocava a calcio e la Juventus giocava a...Kolo Muani. Il secondo si è chiuso con la vittoria dei bianconeri perché ancora Kolo Muani ha segnato su rigore. Sono cinque gol in tre partite, Vlahovic cancellato , la Juve rilanciata in classifica, col sorpasso almeno momentaneo su Fiorentina e Lazio, da questo bomber potente e finora miracoloso. Nel primo tempo gli avevano dato una palla, una sola, nemmeno tanto limpida e l’aveva trasformata in un gol spaventoso per tecnica e potenza, una sventola in diagonale sotto la traversa. Quando si dice il mercato di riparazione... Già, proprio il mercato, nelle sembianze di un altro forte attaccante, Assane Diao, aveva restituito al Como un giusto pareggio prima dell’intervallo. Poi, a tre minuti dalla fine, il rigore e i tre punti a casa Juve.

Questa vittoria, non certo meritata per quanto visto in campo, non può nascondere i problemi dei bianconeri. È stato un piacere per gli occhi guardare la partita del Como. Non ha buttato mai via il pallone, non ha mai smesso di giocare, di attaccare, di tenere palla a terra e dialogare, costringendo l’avversario a correre indietro, anche se quell’avversario si chiamava Juve. Lo stesso non possiamo dire della squadra di Thiago Motta, il cui disegno calcistico è rimasto ancora una volta sospeso chissà dove. È tutto vago nella Juve, non si capisce la natura della squadra, non si distingue un tratto, un carattere, una linea di gioco. Che deve fare Koopmeiners? Boh, e chi lo sa? Ieri se ne stava dietro, non troppo lontano dalla difesa, impostava poco, forse copriva un po’, ma la qualità non si vedeva. Non si vedeva nemmeno quella di Gonzalez, né quella di Yildiz, che Strefezza ha tolto di scena lavorando come un matto. Ma soprattutto non si vedeva il collettivo, l’insieme di un gruppo che dovrebbe fare squadra. Era la ventiquattresima partita di questo campionato, la trentaquattresima coppe comprese e la domanda è rimasta la stessa: cos’è la Juventus? Per ora è il tentativo deludente di costruire una villa di lusso su un terreno adatto a case meno belle ma più solide, è come se la natura di questa squadra, la sua storia, la sua tradizione, la sua pelle non riuscissero a percepire la volontà del cambiamento.

A Como si sono aggiunti altri problemi di tipo atletico: la Juve ha sofferto il ritmo e l’intensità della squadra di Fabregas, sempre in anticipo sulle seconde palle. Che ci fossero evidenti difficoltà nella costruzione del gioco è stato certificato dallo stesso Motta che dopo un’ora (e dopo aver rischiato di prendere il secondo gol) ha ribaltato il centrocampo togliendo Koopmeiners e Locatelli per far entrare Thuram e Douglas Luiz. La sostanza non è cambiata granché, la Juve ha continuato a stentare, senza portare minacce serie, il rigore è arrivato solo per un’uscita sbagliata di Butez su calcio di punizione. In una partita in cui aveva bisogno di un altro gol e faticava a farlo, Thiago Motta ha deciso di lasciare fuori Vlahovic per mettere Mbangula e Conceicao in attacco. Per il serbo, la storia con la Juventus è davvero in via di esaurimento.