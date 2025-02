Champions Juve, rifinitura verso il Psv: Cambiaso assente, le ultime 

Dopo la vittoria contro il Como in campionato, la Juventus si prepara alla sfida d'andata dei playoff di Champions League: domani, 11 febbraio, alle 21:00 all'Allianz Stadium arriverà il Psv Eindhoven. Una partita, però, alla quale molto difficilmente prenderà parte Andrea Cambiaso. L'esterno bianconero, infatti, non è sceso in campo nel corso della rifinitura alla Continassa.